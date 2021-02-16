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المملكة المتحدة تصنف سلالة كورونا الجديدة كمتغير قيد التحقيق

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المملكة المتحدة تصنف سلالة كورونا الجديدة كمتغير قيد التحقيق المملكة المتحدة تصنف سلالة كورونا الجديدة كمتغير قيد التحقيق

مصراوي Masrawy

08:00 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

لندن - (د ب أ)

حددت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، 38 حالة إصابة بسلالة الجديدة والتي يشار إليها باسم "بي. 1. 525"، وفقًا لبيان على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلالة لها طفرة "إي 484 كيه" و توجد في عدد من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق وأن هذه المتغيرات قيد التحقيق.

وتم رصد متغير في دول أخرى، بما في ذلك نيجيريا والدنمارك وكندا

وتقول لإيفون دويل ، المديرة الطبية في هيئة الصحة العامة بانجلترا إنه "لا يوجد حاليا دليل على أن هذه المجموعة من الطفرات تسبب مرضًا أكثر خطورة أو زيادة في قابلية الانتقال".

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