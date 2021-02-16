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تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

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روسيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

مصراوي Masrawy

07:35 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

قالت السلطات في موسكو اليوم الثلاثاء، إن اللقاحين اللذين تمت الموافقة عليهما بالفعل في يحميان من سلالات الأكثر نشرا للعدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأظهرت دراسة مقارنة أن الأجسام المضادة التي تشكلت بعد التطعيم بـ "سبوتنيك في" و "إيه بى آى فاك كورونا" تحمي أيضا من السلالة التي ظهرت في بريطانيا، وفقًا للخدمة الاتحادية لحماية حقوق المستهلك.

ولم يتم إجراء أي فحوص حتى الآن للتأكد مما إذا كان اللقاحان يحميان أيضا من السلالة التي نشأت في جنوب إفريقيا.

وصرح معهد روبرت كوخ الألماني للسيطرة على الأمراض أنه حتى الآن، لا توجد مؤشرات على انخفاض فعالية اللقاح ضد السلالة التي ظهرت في بريطانيا، وتنتشر أيضا في ألمانيا.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن بعض اللقاحات أقل فعالية في الحماية من السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

ووفقا لموسكو، ظل "سبوتنيك في" في السوق الروسية لمدة ستة أشهر ويجري استخدامه الآن في أكثر من 15 دولة. وذكرت موسكو من قبل أن "ابي فاك كورونا" لن يتم استخدامه في روسيا حتى مارس.

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