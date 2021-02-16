بيتاجروا في "الكلى".. المشدد 5 سنوات لطبيبين بتهمة الاتجار بالبشر

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيب ومدير وحدة غسيل كلى بأحد المستشفيات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حماد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجنى عليهم "إبراهيم. م"، و"آية.ب"، و"فاطمة.ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية، منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آية" يستحيل برؤها تقدر بحوالى 15%، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات،وارتكب الأخير جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون.