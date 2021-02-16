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من شقة إلى شقة.. الصحة تستعد لتنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال (مستند)

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مصراوي Masrawy

07:40 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:
تعتزم وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وحصل عليه مصراوي؛ لتحديث خطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على كافة المستويات.

وبحسب الخطاب، تستهدف الحملة عدد الأطفال المتطعمين في حملة فبراير 2020، للمصريين وغير المصريين من عمر يوم إلى 5 سنوات مجانًا.

ولم تحدد وزارة الصحة موعدًا رسمياً لانطلاق الحملة حتى الآن.

ووجه رئيس قطاع الطب الوقائي، بإعداد خطة توزيع الطعوم وإدارتها، وتحريك المجتمع للاستجابة للحملة، وتوفير الفرق الطبية والتنسيق مع المعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض وعقد الاجتماعات اللازمة لهم، مع ضرورة تدريب جميع أعضاء الفرق المشاركة بالحملة على كيفية التطعيم وحفظ الطعم.

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