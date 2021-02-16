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الإمارات: تحصين أكثر من 40% من السكان بلقاح مضاد لكورونا

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الإمارات: تحصين أكثر من 40% من السكان بلقاح مضاد لكورونا الإمارات: تحصين أكثر من 40% من السكان بلقاح مضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

07:26 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة الإمارات، تقديمها أكثر من خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين، إذ حصل عليه 48ر40% من إجمالي السكان في الدولة، فيما تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليون فحص.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات اليوم الثلاثاء إن نسبة تقديم اللقاح بلغت 56ر 52 جرعة لكل 100 شخص، موضحة أن وزارة الصحة تعطي الأولوية في تقديم اللقاح لكبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين.

وأضافت:" نجحنا في الوصول إلى تطعيم 46ر40% من فئة كبار السن، وهو إنجاز يضاف لسجل الدولة سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض ما يساهم في السيطرة على الفيروس، كما تم تقديم اللقاح لـ 48ر40 من إجمالي السكان في الدولة ما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ50% من إجمالي السكان خلال الربع الأول من هذا العام.

وأكدت أن اللقاح هو الوسيلة المثلى لهزيمة الجائحة، لذا تعمل الجهات الصحية المعنية حالياً لتحديد تقديم اللقاح بصورة دورية كما هول الحال مع اللقاحات الاخرى مثل لقاح الانفلونزا الموسمية، لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.

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