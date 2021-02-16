توقيع مذكرة تعاون بين "الدولية للإبل" وجامعة فيصل لدعم مشاريع البحوث

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وتعزيز المعرفة والمعلومات في هذا القطاع

وقّع نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل (ICO) عن دولة المقر، الأمير سلطان بن سعود بن محمد، نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة فهد بن فلاح بن حثلين، ورئيس جامعة الملك فيصل (KFU) في الأحساء الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي؛ مذكرة تعاون.

تهدف المذكرة إلى دعم مشاريع البحوث في مجال تربية الإبل، ونشر الوعي حول أهمية منتجاتها وقيمتها الغذائية ودعم جهود تسويق هذه المنتجات، وتعزيز المعرفة والمعلومات في هذا القطاع عبر المؤتمرات العلمية والعملية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بشؤون الإبل وموروثها وثقافتها وأنشطتها والترويج لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مبارك السويلم أمين عام المنظمة الدولية للإبل، وعدد من وكلاء الجامعة والعمداء والأساتذة المختصين.

وتستعمل المنظمة من خلال هذه المذكرة على تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث وغذاء، باعتبارها أداة للتفاهم المتبادل والصداقة والإسهام في بناء المجتمعات ورعاية أفرادها.

وتسعى هذه المذكرة إلى تنمية البحوث العلمية في مجال تربية الإبل والعمل على تطويرها وتنشيطها، وتعميق سبل التعاون والتفاهم والتواصل بين جميع المهتمين بهذا القطاع، وتنمية مجال استشارات ودراسات أمراض الإبل وعلاجها والوقاية منها، وتدريب المهنيين الفنيين ورواد الأعمال في صناعة تربية الإبل، وجذب الخبراء الأجانب من أجل تحسين مهارات المتخصصين المحليين، ودعم الكراسي البحثية المتعلقة بعلوم الإبل.

وزار وفد من المنظمة كلية البيطرة والمستشفى البيطري التابعين للجامعة، واطلعوا على الخدمات التعليمية والبيطرية المقدمة فيهما، والتي تخدم القطاع البيطري في المملكة خاصة ما يتعلق بالإبل.

ويوجد لدى جامعة الملك فيصل مركز متخصص في أبحاث للإبل، ويعد مرفقاً علميّاً فريداً من نوعه في المملكة والعالم العربي.

ومن أبرز ما يميز مركز أبحاث الإبل بجامعة الملك فيصل هو وجوده إلى جانب كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية الفريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي، والتي آزرته من خلال علمائها المتميزين بأبحاثهم في شتى مجالات الإبل، وأيضاً بالاستفادة من مختبرات الكلية ومستشفاها البيطري التعليمي.

كما أنه يقع على أرض محطة الأبحاث والتدريب بالجامعة؛ مما يتيح له المساحة والمرافق الكافية للرعي والرعاية الصحية وإجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بالإبل، كأساليب رعايتها وتغذيتها، وتشريحها، ووظائف أعضائها، وتناسلها، وأمراضها وعلاجها وطرق الوقاية منها.

وتعدّ المنظمة الدولية للإبل ICO منظمة غير ربحية مقرّها الرئيس في العاصمة الرياض، تأسست في شهر مارس 2019م، وتضم حاليًّا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي ممتد في العمق والتاريخ الإنساني.

رئيس المنظمة الدولية للإبل ICO