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المحكمة العليا السودانية تثبت أحكامًا بالإعدام بحق 29 ضابطًا لقتل متظاهر

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المحكمة العليا السودانية تثبت أحكامًا بالإعدام بحق 29 ضابطًا لقتل متظاهر المحكمة العليا السودانية تثبت أحكامًا بالإعدام بحق 29 ضابطًا لقتل متظاهر

مصراوي Masrawy

07:10 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الخرطوم - (ا ف ب)

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام الإعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرس شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال الثلاثاء أحد المحامين.

وكان أحمد الخير البالغ 36 عامًا، قد توفي في السجن في فبراير 2019 بعد اعتقاله لمشاركته فى تظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان.

وأثار مقتله غضبًا شعبيًا واسعًا أدى الى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى إطاحة البشير في أبريل 2019.

وقال المحامي عادل عبد الغني لفرانس برس إن "حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر ضد 29 ضابط مخابرات".

كما ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين وبرأت خمسة آخرين، وفق عبد الغني.

وأوضح أن "هذا الحكم ليس نهائيا إذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية".

وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن بالخرطوم منذ اطاحته.

وفي ديسمبر 2019 دين البشير في قضية فساد وما زالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام ديموقراطيا في 1989 وهو الانقلاب الذي أوصله للسلطة.

بدأت تلك المحاكمة في يوليو 2020 وأرجئت جلساتها مرة أخرى الثلاثاء إلى 23 فبراير الجاري.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليم البشير لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وابادة أثناء النزاع الذي اندلع في اقليم دارفور عام 2003 واوقع قرابة 300 ألف قتيل كما أدى الى نزوح 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

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