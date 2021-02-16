أخبار عاجلة

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: لا تحضيرات حتى الآن لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

Print
الكرملين: لا تحضيرات حتى الآن لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن الكرملين: لا تحضيرات حتى الآن لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

مصراوي Masrawy

06:55 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

- (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، وجود أي تحضيرات جارية مع الإدارة الأمريكية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، عند سؤاله عما إذا كان هناك اجتماع بين بوتين وبايدن يُجرى الإعداد له، إنه لا يوجد شئ من هذا القبيل "حتى الآن".

وأوضح المتحدث أن قضية نزع السلاح على رأس القضايا، التي ستكون محل للنقاش بين الجانبين الروسي والأمريكي، موضحا: "لدينا سنوات عدة لعقد محادثات مكثفة للغاية على مستوى الخبراء، وهذا أمر مؤكد"، وأن مسألة عقد اتصالات بين رئيسي البلدين ليست قيد المناقشة حتى الآن.

يُذكر أن بوتين أجرى أول اتصال هاتفي مع بايدن في الـ26 من يناير الماضي، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي تُعرف بـ"نيو ستارت"، كما بحثا سبل مكافحة وباء "كورونا"، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بملفات التجارة والاقتصاد وغيرها، كما تطرقا في حديثهما أيضًا إلى الاتفاقيات الدولية والقضايا الراهنة على الساحة الدولية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

شبكة عيون الإخبارية