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أوكرانيا تتقدم بطلب تسجيل اللقاح البريطاني"أكسفورد-أسترازينيكا"

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أوكرانيا تتقدم بطلب تسجيل اللقاح البريطاني"أكسفورد-أسترازينيكا" أوكرانيا تتقدم بطلب تسجيل اللقاح البريطاني"أكسفورد-أسترازينيكا"

مصراوي Masrawy

06:47 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أوكرانيا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن كييف قدمت الوثائق اللازمة؛ لتسجيل لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" البريطاني ضد فيروس "كورونا".

وذكرت الصحة الأوكرانية، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية: "أنه في الـ15 من فبراير 2021، تم تقديم طلب للتسجيل الحكومي للقاح (أكسفورد/أسترازينيكا) ضد فيروس (كورونا) بموجب الالتزام بالاستخدام الطبي الطارئ الصادر عن مركز الخبراء الحكومي التابع لوزارة الصحة الأوكرانية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانون قد أصدر، في 29 يناير الماضي، قرار رقم 4613، الذي يبسط إجراءات تسجيل واستخدام اللقاحات المكافحة لفيروس "كورونا" في أوكرانيا وتقليصها إلى خمسة أيام.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية وافقت، أمس الاثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19"، ما سيسمح ببدء توزيعه عبر آلية "كوفاكس" التي وضعت؛ لضمان التوزيع العادل للقاحات.

يُذكر أنه تمت الموافقة سابقًا على استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والهند.

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