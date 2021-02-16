إطلالات اليوم: عبير صبري بفستان أسود ومكياج قوي.. وإنجي المقدم كاجول

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- عبير صبري:

طلت الفنانة عبير صبري فستان باللون الأسود، بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم وسلسلة، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي المقدم:

ارتدت الفنانة إنجي المقدم تيشرت باللونين الأسود والرصاصي، مزود بأكمام، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون النبيتي وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

ظهرت المطربة نوال الزغبي ببلوزة باللون الأسود، مزودة بأكمام شفافة مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- رانيا منصور:

تألقت الفنانة رانيا منصور بفستان قصير باللون النبيتي من قماش المخمل، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- كارمن سليمان:

ظهرت المطربة كارمن سليمان بتيشرت باللون الأكوا، مزود بأكمام طويلة مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- هبة مجدي:

كما ارتدت الفنانة هبة مجدي جامبسوت جينيز، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، واختارت تصفيقة الشعر الضفيرة.

- درة:

أما الفنانة درة طلت بتيشرت باللون الأبيض مزود بأكمام مع جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وكلاتش ونظارة شمس باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.