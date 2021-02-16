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قطع المياه عن "عزبة الهجانة" لمدة 10 ساعات.. الخميس

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قطع المياه عن "عزبة الهجانة" لمدة 10 ساعات.. الخميس قطع المياه عن "عزبة الهجانة" لمدة 10 ساعات.. الخميس

مصراوي Masrawy

07:15 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقا بجميع مراحلها المختلفة)، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، نظرا لأعمال تنفيذ أعمال كوبري المعصراوي بمنطقة عزبة الهجانة، والذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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