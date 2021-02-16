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محافظة الجيزة تنشر 497 سيارة شفط ومعدة للتعامل السريع مع الأمطار

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محافظة الجيزة تنشر 497 سيارة شفط ومعدة للتعامل السريع مع الأمطار محافظة الجيزة تنشر 497 سيارة شفط ومعدة للتعامل السريع مع الأمطار

مصراوي Masrawy

07:03 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:

رفعت محافظة الجيزة، درجة الاستعداد القصوى ونشرت 497 معدة متنوعة الأحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمة بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع اي سقوط محتمل للأمطار.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل السريع مع أي تجمعات لمياه الأمطار وذلك في ضوء احتمالية تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار بالعديد من المناطق وفقا للتقارير الواردة من هيئة الارصاد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد علي مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لرفع اي تراكمات للأمطار على الفور من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير والتي ضمت 202 نقطة حيوية شملت المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

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