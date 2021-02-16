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فرق الطوارئ وتطهير الصرف.. أجهزة المدن الجديدة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

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فرق الطوارئ وتطهير الصرف.. أجهزة المدن الجديدة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار فرق الطوارئ وتطهير الصرف.. أجهزة المدن الجديدة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

مصراوي Masrawy

07:02 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استعدادات المدينة وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار، موجها كافة الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات فى جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، وذلك طبقاً لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم استقرار الطقس المتوقعة.

ووجه الشربيني، الإدارات المختصة بالتأكد من تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، بالإضافة لإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل مستمر مع فرق الطوارئ بالمواقع الميدانية بالمدينة.

وكلف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، مسئولى الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مجابهة أي نتائج سلبية لحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الطقس خلال الفترة من 16/2/2021 : 18/2/2021، حيث تم المرور على جميع محطات وروافع الصرف الصحي بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التأكد من جاهزية كافة المعدات والطلمبات الخاصة بهذه المحطات للعمل بالكفاءة المطلوبة، أثناء فترات سقوط الأمطار وكذا مراجعة موقف المولدات الاحتياطية بالمحطات، والتأكد من توافر الوقود اللازم لهذه المولدات.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم توزيع كافة سيارات الكسح والشفط والنافوري، وطلمبات رفع المياه في كافة الأماكن التي تم رصد تجمعات الأمطار بها خلال الموجات السابقة، مضيفا أنه تم تكليف مجموعات طوارئ من العاملين بالإدارات المعنية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترات توقع سقوط الأمطار.

و قامت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بمتابعة أعمال لجنة الأزمات والكوارث بالجهاز ودورها في تطهير بالوعات وخطوط الصرف بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وكذا بالوعات صرف الأمطار من خلال شركة التشغيل والصيانة ( الشركة العربية للأعمال الهندسية "كايروماتيك" ).

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