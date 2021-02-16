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الخزانة الأمريكية: واشنطن رفعت جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب

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الخزانة الأمريكية: واشنطن رفعت جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب الخزانة الأمريكية: واشنطن رفعت جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب

مصراوي Masrawy

06:43 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، رفع حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، اعتبارًا من اليوم.

وذكرت الوزارة الأمريكية، في بيان عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية، أنه اعتبارًا من اليوم، تسحب وزارة الخارجية قرار إدراج "أنصار الله" في القائمة".

وأوضح البيان أن الحركة لم تعد معرضة للقيود التي كانت مفروضة عليها بموجب القواعد الخاصة بمواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأضاف أن المواطنين الأمريكيين لا يحتاجون من الآن فصاعدا إلى إذن من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء التعاملات مع "أنصار الله".

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