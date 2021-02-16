أخبار عاجلة

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أردوغان: سنوسع عملياتنا العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

Print
أردوغان: سنوسع عملياتنا العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني أردوغان: سنوسع عملياتنا العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

مصراوي Masrawy

06:40 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


أنقرة - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدًا على البلاد، بعد يومين من إعلان أنقرة قتل مسلحين أكراد لـ 13 أسيرًا تركيًا خلال مهمة إنقاذ شمالي العراق.

ولم يحدد أردوغان المناطق التي ستشهد توسيع العمليات. ولدى تركيا بالفعل مواقع عسكرية في شمال العراق وتسيطر على منطقة تصفها بأنها "منطقة آمنة" في أعقاب الهجمات العسكرية في شمال سوريا.

وقال إردوغان في إشارة الى حزب العمال الكردستاني المحظور "لن ننتظر وصول الإرهابيين إلينا، وسنذهب ونهشم رؤوسهم في كهوفهم".

وقالت أنقرة إن الثلاثة عشر مواطنا تركيا، ومن بينهم ضباط شرطة وجنود كانوا محتجزين كرهائن منذ 2015، وتم إعدامهم قبل وقت قصير من عملية الإنقاذ في منطقة غارا الجبلية.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقًا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عامًا، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

وقال أردوغان أمام تجمع لحزبه الحاكم في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود إن تركيا ستوسع تدخلها العسكري "إلى مناطق لا تزال توجد فيها تهديدات كبيرة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن "القوات التركية ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا، وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة".

لطالما سعى أردوغان إلى إنشاء منطقة آمنة على طول حدود تركيا مع العراق وسورية، لصد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تهديدًا قوميًا.

وتأتي تصريحات أردوغان وسط انتقادات من أحزاب المعارضة لفشل عملية الإنقاذ.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو في اجتماع لحزبه اليوم الثلاثاء "كان من الممكن إنقاذ هؤلاء المواطنين سالمين". واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري أردوغان باعتباره الشخص المسؤول الرئيسي عن الفشل.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار، للبرلمان إن عملية الإنقاذ تم تنفيذها في ظل ظروف "قاسية للغاية" في المنطقة الجبلية.

وأضاف أكار أن العمليات ستستمر "حتى يتم تحييد آخر إرهابي متبق".

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

شبكة عيون الإخبارية