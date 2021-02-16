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مصراوي Masrawy



كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ووجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل للمصريين والتي جاءت أبرزها كالتالي:

- أوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الصحي، سواء الذين استشهدوا في مهمة مواجهة كورونا أو الذين مازالوا يقومون بدورهم.

- إنجازات الحكومة خلال الست سنوات الماضية شيء عظيم والناس بتسأل عملتوا كدة إزاي.

- مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في تشكيل ثقافة مهمة لدى المواطن وهي ثقافة الانتباه.

- المبادرات الصحية المختلفة ساهمت في الحفاظ على صحة المواطنين خلال جائحة كورونا.

- من حق الناس التعبير عن رأيها وتعترض، لكن لابد وأن يكون الهدف من التعبير عن الرأي والمعارضة السياسية هو تحسين أحوال الناس وحياتهم، وليست المعارضة من أجل المعارضة.

- الدولة لو جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة تحدياتها سوف يخفف ذلك عبء كبير على الرأي والمعارضة.

- لابد من تشكيل ثقافة ووعي لدى المواطنين، بالانتباه إلى تغذية الأطفال.

- جادون في مواجهة تحدياتنا ليس من أجل الحصول على إشادة دولية أو تصنيف عالي ولكن للأخذ بيد المواطنين لمستوى أفضل.

- نحاول تحسين رواتب العاملين في القطاع الصحي.

- ربنا وفقنا في مواجهة كورونا أكثر من دول كثيرة على الرغم من عدم التزام الشعب بشكل كبير.

- الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات وتتسبب في عدم تحقيق ما تتمنوه.

- المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل نمو السكان مع قدراتنا الاقتصادية

- نحتاج إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية.

- سوق العمل يدخل إليه سنويًا ما يقرب من 900 ألف شخص إلى مليون

- آمل أن يستجيب المواطنون إلى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابيًا على مستقبلكم ومستقبل أبناءكم

- الدولة ستبذل كل جهد ممكن لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15

- الدولة المصرية واجهت المشكلات الصحية للمواطنين بشكل جذري وشامل

- مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر على حرية التعبير بل يتعداها إلى توفير احتياجات المواطنين

- هناك مليون طفل أو أكثر يعانون من التقزم، و2 مليون طفل أو أكثر يعانون من الأنيميا، و4 ملايين طفل أو أكثر يعانون من السمنة

- علاج 2 مليون شخص من فيروس سي قبل جائحة كورونا جنبهم هذا المرض الخطير وتداعياته