(من السعودية) يعود بثوب جديد وفقرات متنوعة

★ ★ ★ ★ ★

لاقى استحسان المشاهد بشكله الجديد

عاد برنامج (من السعودية) الذي يعرض على القناة الأولى السعودية كل يوم جمعة مرة أخرى، بثوب جديد وفقرات متنوعة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر.

البرنامج الذي يقدمه عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي، أضاف فقرات ثابتة؛ منها": الكشاف، ودرس العمر، وكلام، ومكشات، وصحة حياتي، بالإضافة إلى عدد من التقارير واللقاءات المباشرة من مختلف مناطق المملكة؛ حيث تلامس الفقرات الجديدة احتياج المشاهد ورغبته في استكشاف العديد من الأمور، وجاءت هذه الفقرات لتشكل إضافة للبرنامج بعد أن لاقى ردود أفعال إيجابية في مرحلته الأولى؛ حيث لاقت هذه الفقرات استحسان المشاهد الذي أحسّ بكمية من التنوع، كما لاحظ المشاهد جودة الإعداد والتحضير، وتنوع المناطق في التقارير والتركيز على المنجزات السعودية وإبرازها للمتابعين، بالإضافة إلى نقطة هامة جداً، وهي احترام مقدمي البرنامج لضيوفهم، حيث يجدون التقدير العالي من مقدمي البرنامج وإعطاءهم المساحة الكافية للحديث والنقاش.

أحسن التلفزيون السعودي في عودة هذا البرنامج فهو بمثابة المجهر على النجاحات والتطور الحاصل في مختلف مناطق المملكة، ومن الجميل أن يكون هناك برنامج أسبوعي يجمع لنا كل ما تم خلال أسبوع في أرض الوطن ليقدمه لنا في قالب إعلامي مميز.برنامج من السعودية القناة الأولى السعودية