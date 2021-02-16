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رفع دعوى قضائية جديدة ضد "" على خلفية اقتحام الكونجرس

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رفع دعوى قضائية جديدة ضد "ترامب" على خلفية اقتحام الكونجرس رفع دعوى قضائية جديدة ضد "" على خلفية اقتحام الكونجرس
تشمل جماعتَي "براوند بويز" و"أواث كيبر"

رفع دعوى قضائية جديدة ضد

تقدّم رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي بيني تومسون، برفع دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، ومحاميه رودي جولياني، بتهمة "انتهاك قانون كو كلوكس كلان لعام 1871"، الذي يحظر أي إجراءات تهدف إلى منع الكونجرس من القيام بواجباته.

وبحسب ما نقلته "الشرق" عن "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، فإن الدعوى تشمل جماعتي "براوند بويز" و"أواث كيبر"؛ بسبب هجوم أنصار "ترامب" على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، لمنع الكونجرس من التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.مجلس النواب الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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