أخبار عاجلة

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

Print
خلال 161 جولة رقابية نفذتها بلدية المحافظة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

واصلت الفرق الرقابية في بلدية محافظة صامطة، جولاتها الميدانية على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.

وأوضح رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف، أن البلدية نفذت 161 جولة رقابية على مدى 10 أيام، وأسفرت خلالها عن إغلاق 34 محلاً تجارياً احترازياً، وتحرير 72 مخالفة لمراكز تجارية أخرى، لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وإنذار 32 منشأة تجارية مخالفة.

كما قامت لجنة مساكن العمال بإغلاق 4 مساكن للعمالة، وذلك بمشاركة ‎الجهات الأمنية و‎صحة جازان، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي وفرق الرش 312 جولة وبلغت عدد المخالفات الاحترازية ما يقارب ٢٦ مخالفة.

وأكد "بن منيف" أن هذه الجولات تأتي حرصاً من البلدية على متابعة كل ما يهم الصحة العامة وتشديداً على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البلدية والوقائية من ، والتقيد بتأمين نقاط الفرز والمعقمات وملصقات التباعد في جميع المراكز التجارية والمطاعم إضافة إلى متابعة مساكن العمال ومدى تطبيقها لشروط السكن.

وأهاب "بن منيف" بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

إغلاق 34 محلاً تجاريًا و4 مساكن للعمالة احترازيًا في صامطة

بلدية محافظة صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 16 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 867 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

9 وفيات و 1638 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية