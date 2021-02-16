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واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة للمفاوضات

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واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة للمفاوضات واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة للمفاوضات

مصراوي Masrawy

06:05 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

وكالات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين مساء الثلاثاء، إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة إلى المفاوضات، مشددة على أن اعتداء الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان حسبما ذكرت "رويترز"، إن نحو مليون يمني لجأوا إلى مأرب منذ بداية الحرب هربًا من عنف الحوثيين.

وأضافت في بيانها، أنه على الحوثيين وقف جميع العمليات العسكرية، وكل الأعمال المزعزعة للاستقرار بما في ذلك الهجمات على .

وأكدت أنه على الحوثيين الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن.

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