نقابة الأشراف تطلق حملة "رجب شهر الإيمان"

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مصراوي Masrawy



كتب - محمود مصطفى:

أعلنت نقابة الأشراف، إطلاق حملة "رجب شهر الإيمان" للاحتفال بالشهر المبارك، الذي يعد مدخلًا روحانيًا وإيمانيًا لشهر رمضان الكريم.

وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التى عظمها الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ".

وتابع في بيان اليوم، أن شهر رجب يعد مدخلًا واستعدادا لشهر رمضان، ويتقرب فيه الناس إلى الله عز وجل من خلال العبادات كالصلاة والصيام والصدقات وأداء العمرة، ما كان دافعا لإطلاق الحملة للتذكير بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبيان الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج.

وأكد أن الحملة تهدف إلى التعريف بفضائل شهر رجب وأحكامه المختلفة التى تساعدنا في تعلم أسس العبادة الصحيحة والطرق التى تؤدي بها وكيفيتها، وأحكام بعض العبادات وتفنيد الآراء المتعارضة الخاصة بها، للتسهيل على الجميع أداء العبادات دون مشقة.

ونوه الشريف، إلى أن الحملة ستركز على التعريف بكافة الأحكام المتعلقة بشهر رجب، الخاصة بأداء العبادات المختلفة من صيام وصلاة وغيرها التى يحتاج المسلم معرفتها ليكون على الطريق الصحيح للعبادة التى يؤديها.

وأشار إلى أن الحملة ستركز على التذكير بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم "الإسراء والمعراج"، ومدى تأثيرها في صحابته، وأعمال الصحابة في شهر رجب وكيفية استعدادههم لشهر رمضان.