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بجائزة 150 ألف دولار.. التعليم العالي تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام

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بجائزة 150 ألف دولار.. التعليم العالي تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام بجائزة 150 ألف دولار.. التعليم العالي تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام

مصراوي Masrawy

06:08 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتبت- داليا شبل:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - الكسو - ايسيسكو)، فتح باب التقدم لنيل جائزة "فيليكس هوفويت بوانيي" لليونسكو للسعي إلى السلام لعام 2021.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء،تهدف الجائزة التي تأسست عام 1989 إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التي قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

وأوضحت التعليم العالي، تمنح الجائزة كل عامين (مرشح واحد أو أكثر)، وتبلغ قيمتها 150.000 دولار، تقسم بالتساوي بين الفائزين (بحد أقصى ثلاثة فائزين).

وتابعت وشروط الحصول على الجائزة هي:
• تقديم إسهامات كبيرة فى تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.
• تمتع المرشحين بسمعة دولية.
• التزام المرشحين، وأن يكون عملهم في مجال حقوق الإنسان ، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.
ومن المقرر أن ترسل الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية قبل يوم 25 فبراير 2021، على البريد الإلكتروني التالي:
Egnatcom@egnatcom.org.eg Egypt.natcom@gmail.com

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