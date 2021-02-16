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حدث في 8 ساعات| افتتاحات رئاسية جديدة.. وتفاصيل موجة الطقس غير المستقر

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حدث في 8 ساعات| افتتاحات رئاسية جديدة.. وتفاصيل موجة الطقس غير المستقر حدث في 8 ساعات| افتتاحات رئاسية جديدة.. وتفاصيل موجة الطقس غير المستقر

مصراوي Masrawy

06:02 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة، ويضم المجمع مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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