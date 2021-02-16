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المؤبد للمتهم "محمود شندي" بتهمة قتل شاب في السلام

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المؤبد للمتهم "محمود شندي" بتهمة قتل شاب في السلام المؤبد للمتهم "محمود شندي" بتهمة قتل شاب في السلام

مصراوي Masrawy

06:06 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - محمود سعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16)، اليوم الثلاثاء، المؤبد للمتهم محمود الشاذلي وشهرته شندي، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح، يوم 7 مايو الماضي، بمدينة السلام.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهم وشهرته "شندي" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه والشروع في قتل والده، مع سبق الإصرار بذات السلاح.

وكان إخطار ورد من قسم شرطة السلام يوم 7 مايو الماضي، بوصول جثمان المجني عليه المتوفى لمستشفى السلام التخصصي، وكذا وصول والده مصابًا بجرح، وبسؤال الأخير وشقيق للمجني عليه و3 من شهود الواقعة؛ شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وحال تجمع الأهالي من حوله دون موالاة تعديه عليه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه، وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.

وأكدت تحريات المباحث ارتكابَ المتهم الواقعة إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ظانًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا" وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده. وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

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