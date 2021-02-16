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وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

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الهلال الأحمر يباشر الحادث وينقل 3 حالات حرجة للمستشفى

وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

لقي اثنان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون إثر انهيار خزان مياه أرضي بحي السليمانية بجنوب جدة، فيما نُقل ثلاثة للمستشفى في حالة حرجة، بينما عولجت سبع حالات في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة من مساء اليوم، عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف: على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، وإشراف مباشر بالموقع من قبل مشرف المراكز الإسعافية نايف صالح الدوقي، ورئيس القيادة الميدانية عبدالرحمن عصام الدين، والقائد الميداني محمد علي الشهري.

ولفت إلى أنه بعد عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.

وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

وفاة وإصابة 12 في حادث انهيار خزان أرضي بسليمانية جدة

انهيار خزان أرضي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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