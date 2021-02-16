للتهرب من الضرائب.. ضبط شخصين بتهمة تزوير تفويض بنكي لصاحب شركة استيراد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير تفويض بنكي منسوب لصاحب شركة استيراد وتصدير.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من (صاحب شركة لإستيراد وتصدير الرخام والجرانيت) بتضرره من قيام شخصين بتزوير تفويض بنكي منسوب للشركة الخاصة به وتصدير عدد 9 رسائل للخارج بموجبه مشمولها رخام بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.

بتكثيف تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا تبين صحة البلاغ، وقيام (مالك مكتب تصدير، موظف بذات مكتب التصدير ولديه شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك – مقيمان بالإسكندرية ) بالإشتراك فيما بينهما في تزوير تفويض بنكي منسوب إلى شركة المُبلغ وتمكنهما بموجبه من تصدير (عدد 9 رسائل للخارج ) مشمولها رخام باسم الشركة للتهرب من سداد الضرائب العامة والرسوم الجمركية المستحقة على تلك الرسائل وتحميلها على الشركة ملك المُبلغ، وارتكابهما جرائم متعلقة بمخالفات جمركية وتهريب جمركي متخذان من الشركتين خاصتهما مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، والاتفاظ بالعديد من المستندات والأوراق والأختام المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالبنوك ومصلحة الجمارك داخل الشركتين.

بالإستعلام من الجهات المختصة تبين عدم صحة تلك الأختام والتوقيعات، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية أمكن ضبطهما وبتفتيش مقر شركتيهما تم ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه إحدى البرامج المستخدمة في عملية التزوير - أختام شعار الجمهورية - مجموعة من الأكلاشيهات - مجموعة من الشهادات والإقرارات "معدة للتزوير" - طابعة ألوان - مجموعة من التفويضات البنكية).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بإصطناع تلك المحررات باستخدام برامج إلكترونية وإعادة طبعها للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة والمقررة على البضائع التي يتم تصديرها.