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جلسة المساج بـ500 جنيه.. ضبط ساقطة تدير صفحة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

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جلسة المساج بـ500 جنيه.. ضبط ساقطة تدير صفحة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية جلسة المساج بـ500 جنيه.. ضبط ساقطة تدير صفحة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

05:44 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الدعارة فى الإسكندرية تحت ستار جلسة مساج.

واعترفت المتهمة بأنها تمارس الدعارة تحت ستار جلسة مساج، مشيرة إلى أن الجلسة بـ ٥٠٠ جنيه "أون لاين"، و1000 جنيه مقابل قضاء سهرة بحوزة راغب المتعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار جلسات "المساج" نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهاوتبين أنها(بدون عمل - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين نظير مبالغ مالية، وقيامها بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض وضبط بحوزتها (هاتف محمول"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم").

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