أخبار عاجلة

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين ينفي تقارير فرنسية تتهم بشن هجمات إلكترونية

Print
الكرملين ينفي تقارير فرنسية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية الكرملين ينفي تقارير فرنسية تتهم بشن هجمات إلكترونية

مصراوي Masrawy

05:45 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تعليقه على تقرير الأجهزة الفرنسية الخاصة بشأن الهجمات الإلكترونية والاتهامات الموجهة ضد روسيا بهذا الصدد، أن بلاده لم ولن يكون لها علاقة أو صلة بهذا الأمر.

وقال المتحدث الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "لم يكن لروسيا أية مشاركة في أي من مظاهر الجرائم الإلكترونية ولا يمكن أن تشارك فيها" مشيرًا إلى أن روسيا هي التي تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح بيسكوف أن الاتهامات الواردة في التقرير ليست موجهة ضد روسيا تحديدا، بل ضد مجموعة من الأشخاص يدعي التقرير أنهم ربما على صلة بروسيا.

وأعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن الأنظمة المعلوماتية، في بيان أصدرته أمس الاثنين، العثور على آثار هجمات سيبرانية قد يكون وراءها قراصنة على صلة بروسيا.

وأفادت الوكالة بأن الهجمات كانت تستهدف موردي خدمات المعلومات، حيث استغل القراصنة نقاط الضعف في البرامج المقدمة من قبل شركة سنترون بباريس المتخصصة في مراقبة تكنولوجيا المعلومات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

شبكة عيون الإخبارية