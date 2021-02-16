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مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

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مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف
دمرت تعزيزات للمليشيا وقتلت وجرحت متمردين

مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظتي مأرب والجوف.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأوضح أن المقاتلات استهدفت تجمعات للمليشيا في جبهة دحيضة، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأضاف أن غارات المقاتلات أدت إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.مقاتلات تحالف دعم الشرعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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