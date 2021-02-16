الكاظمي :استهداف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وأوضح "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين وان قواتنا الأمنية البطلة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة فرق الموت، التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة".

وأكد الكاظمي أن الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب.

كان قد تم استهداف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.

وقالت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق أن التحقيقات جارية للكشف عن الجهة المسؤولة عن القصف.