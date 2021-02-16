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الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل

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الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة بعد هجوم أربيل

مصراوي Masrawy

05:29 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

بغداد- (أ ف ب):

حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من خروج الوضع عن السيطرة في العراق بعد هجوم صاروخي استهدف ليلا قاعدة جوية في كردستان تؤوي جنودا أميركيين، ما تسبّب بمقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح آخرين من عراقيين وأجانب بينهم عسكري أميركي.

والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، إذ يعود الهجوم الأخير إلى منتصف ديسمبر حينما انفجرت صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وشجبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في تغريدة "مثل هذه الأعمال الشنيعة والمتهورة" التي "تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار".

ودعت إلى "ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة".

- إعادة فتح المطار -

بحلول صباح الثلاثاء، رفعت بقايا ومخلفات الصواريخ التي تركت خلفها حفراً صغيرة في عدد من شوارع أربيل وآثارا على جدران خارج بعض المنازل.

وقال متحدث باسم لوكالة فرانس برس أن مطار أربيل استأنف جدول رحلاته المعتادة ظهرا (09:00 بتوقيت جرينتش)، بعدما كان مغلقا خلال الصباح امام الرحلات الجوية.

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مصراوي Masrawy

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