تقرير: بايدن يتجنب الاتصال بنتنياهو كي لا يعطيه دفعة قبل الانتخابات

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تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول التقليل من تأثير المكالمة الهاتفية الأولى له كرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لا تمثل المكالمة دعما لنتنياهو قبل انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين في حزبين سياسيين إسرائيليين على اتصال بمسؤولي إدارة بايدن القول إن الإدارة تشعر بالقلق من إعطاء انطباع بالتدخل في الانتخابات المقبلة، أو أن يحاول نتنياهو الترويج للمكالمة من أجل كسب نقاط سياسية.

وأوضح المصدران أن الأمر الدقيق الذي يحرص بايدن على إيصاله هو أنه "لا توجد علاقة خاصة مع نتنياهو".

وأقر نتنياهو أمس بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".

وكان البيت الأبيض قد نفى يوم الجمعة الماضي أن يكون بايدن يتجاهل نتنياهو بعدم إدراجه حتى الآن في قائمة من المكالمات الهاتفية المبكرة مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.