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"الشؤون الإسلامية" بمكة ينفّذ 3823 جولة ميدانية ويرصد 168 ملاحظة في أسبوع

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"الشؤون الإسلامية" بمكة ينفّذ 3823 جولة ميدانية ويرصد 168 ملاحظة في أسبوع "الشؤون الإسلامية" بمكة ينفّذ 3823 جولة ميدانية ويرصد 168 ملاحظة في أسبوع
لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي، 3823 جولة ميدانية من قبل مراقبي ومراقبات المساجد، على جوامع ومساجد منطقة مكة المكرمة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والفرق التطوعية وتكثيف البرامج الدعوية المتعلقة بالتوعية من هذه الجائحة "عن بعد" لحماية الصحة العامة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري، أن الفرع كثف جولات المراقبين لتأكيد الالتزام بالتعاميم والإجراءات الواردة من الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية للمساجد، مبينًا أنه تم تسجيل 168 ملاحظة لم يُلتزم فيها بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء الصلاة؛ كعدم ارتداء الكمامة، وعدم إحضار السجادة الخاصة، وعدم التقيد بالتباعد الجسدي.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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