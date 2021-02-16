بدء فعاليات "لقاء التوظيف 2021 عن بُعد" بالزلفي اليوم.. للجنسين

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يشمل هذه التخصصات.. والتسجيل الكترونياً

بدأ، اليوم الثلاثاء، "لقاء التوظيف 2021 عن بعد" بالزلفي، الذي تنظمه المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ويستمر لمدة يومين.

اللقاء يستهدف طلاب وطالبات كليتي التقنية للبنين والبنات بالمحافظة، اللتين تمنحان الخريجين درجة الدبلوم في الفترة الصباحية؛ انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الخريجين والخريجات على المهن التخصصية التي يحتاجها سوق العمل، وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية من الجنسين.

تمتد مدة التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف، بهدف تخريج الكوادر الفنية في تخصصات: التقنية الادارية، التقنية المكانيكة، الحاسب الالي، تقنية المعلومات المؤهلة علمياً وعملياً، للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.

كما يشمل طلاب المعهد الصناعي الثانوي، والذي يمنح شهادة دبلوم ثانوي صناعي في تخصصات: الحاسب، تقنية المعلومات، الكهرباء، الميكانيكا.

على الراغبين بالتقديم للتسجيل في اللقاء الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/gJqznA57BRTE8d7UA

لقاء التوظيف الزلفي