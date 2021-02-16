"الأهلي" يسعى لأخذ نصيبه من "العين".. و"الشباب" لتعزيز الصدارة عبر بوابة "الفتح"

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في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُفْتتح، غداً الأربعاء، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ 19، بإقامة أربع مباريات مثيره وحاسمه في سلم الترتيب.

الرائد/ الوحدة

المواجهة الأولى تجمع الرائد بضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة 3:55 مساءً.

لم يظهر الرائد هذا الموسم بنفس المستوى الفني المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي، حيث يقدم الفريق في هذا الموسم نتائج سلبية وضعته في مراكز متأخرة، حيث يحتل المرتبة 14 بـ 19 نقطة.

في المقابل يسعى الضيف لاستغلال أوضاع مضيفه، وخطف نقاط المباراة ويحل الوحدة في المركز الـ 9 بـ 24 نقطة.

أبها/ الباطن

وعلى مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يستقبل أبها الباطن عند الرابعة مساءً، ويعيش أبها تذبذباً واضحاً في المستوى والنتائج من مباراة لأخرى.

أما الباطن فيدخل هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر حيث يحتل المرتبة 13 بـ 20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المرتبة الأخيرة.

الشباب/ الفتح

وفي الرياض يستضيف المتصدر الشباب، الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الساعة 6:25 مساءً.

ويسعى الشباب إلى تعزيز صدارته ومواصلة النتائج الإيجابية والمحافظة على الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه الأهلي والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط، أما الفتح والذي حقق انتصاراً صعباً في الجولة الماضية من أمام العين، وكان آخر انتصار حققه الفتح كان في الجولة الـ 11، ويتطلع من خلال هذه المواجهة للوصول إلى النقطة 27.

الأهلي/ العين

وفي جدة وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، يلاقي الأهلي صاحب المركز الثاني، العين صاحب المركز الأخير في سلم الترتيب، عند الساعة 8:20 مساءً.

ويتطلع الأهلي للفوز على ضيفه ومواصلة مطاردة ومزاحمة الشباب على صدارة الدوري.



فيما يدخل العين المباراة في ظروف صعبة وهو يقبع في المركز الأخير بـ 13 نقطة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم