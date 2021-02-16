تقني القويعية تفتتح نادي الموهبة والابتكار بالمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية

افتتحت الكلية التقنية بالقويعية، أمس الاثنين، نادي الموهبة والابتكار لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية، عند الموهوبين والمبدعين من متدربي الكلية.

يأتي ذلك لتحقيق أهداف المبدعين والخروج بأفكارهم إلى داخل وخارج المملكة وزيادة الإنتاج العلمي والتقني في مجال الموهبة والإبداع.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبد الرحمن بن عمر المقبل: إن هذه النوادي تأتي امتدادًا لنهج المؤسسة في اكتشاف المواهب الكامنة لدى المتدربين والمتدربات وتنميتها، للوصول إلى الطموح المأمول من أبناء هذا الوطن المعطاء.

الكلية التقنية بالقويعية