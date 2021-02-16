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ندوة "الإعلام في مواجهة الأزمات".. غدًا الأربعاء

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ينظمها منتدى نشاط الخبرة السعودي

ندوة

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، ندوة بعنوان "الإعلام في مواجهة الأزمات".

يشارك في الندوة الدكتور سعد بن طفلة العجمي من الكويت، والدكتور جمال مظلوم من ، واللواء منصور التركي.

كما يشارك أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود عضو المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.

ويدير اللقاء عضو مجلس إدارة المنتدى اللواء الدكتور بركه الحوشان.

تعقد الندوة من خلال برنامج "زوووم"، 8 مساء، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى عبر يوتيوب:
https://bit.ly/3cDlCPX

منتدى الخبرة السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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