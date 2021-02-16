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لم يسبق لها مثيل.. برلماني يشيد بالمشروعات القومية ودورها في التنمية

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لم يسبق لها مثيل.. برلماني يشيد بالمشروعات القومية ودورها في التنمية لم يسبق لها مثيل.. برلماني يشيد بالمشروعات القومية ودورها في التنمية

مصراوي Masrawy

05:08 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية أصبحت تغطي كل أرجاء ، فضلًا عن التنوع في كل القطاعات، وآخرها مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، فضلًا عن افتتاح 4 مستشفيات عسكرية؛ هي (الزقازيق- دمنهور- النرجس- الياسمين).

وأشار "زين الدين"، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تمضي قدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كل المستويات، مؤكدًا أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في تلبية كل متطلبات المواطنين في كل المجالات.

ولفت النائب إلى أن ما تشهده البلاد من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل؛ خصوصًا أن هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المشروعات الصحية التي افتتحها الرئيس اليوم تمثل أهمية كبرى في الاهتمام بصحة المواطنين وتفعيلًا لما نص عليه الدستور في توفير العلاج لجميع المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح ، شهد، اليوم، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

كما شهد الرئيس افتتاح مركز العزيمة لمعالجة الإدمان بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن افتتاح مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى أبو تيج للطب العلاجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.

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