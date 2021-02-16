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ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

04:58 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:


واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ومن أبرز القضايا: ضبط 3،08 طن جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وبها تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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