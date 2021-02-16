أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسرحية ولا أحد يصدقهم".. عسكر ميانمار يوجهون تهمة ثانية للزعيمة "سو تشي"

Print
"مسرحية ولا أحد يصدقهم".. عسكر ميانمار يوجهون تهمة ثانية للزعيمة "سو تشي" "مسرحية ولا أحد يصدقهم".. عسكر ميانمار يوجهون تهمة ثانية للزعيمة "سو تشي"
تواصل الاحتجاجات المناهضة للانقلاب

وجّه النظام العسكري في ميانمار تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، اليوم الثلاثاء، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية".

وبين خين ماونغ زاو محامي "سو تشي" أنها قد تمثل مرة جديدة أمام المحكمة في الأول من مارس.

ومن جانبه، ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص في ميانمار توم أندروز، أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، فلا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية.

وأضاف أن "المحاكمة مجرد مسرحية، وبالطبع لا أحد يصدقهم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعلى الرغم من تهديدات الجيش، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب.

وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسيلة إعلام محلية.

وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية "أعيدوا لنا قادتنا"، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل.النظام العسكري ميانمار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين

"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين

بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك

بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك

"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل

"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل

رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

شبكة عيون الإخبارية