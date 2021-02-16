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مسؤول تركي يتوعد المعارضة المؤيدة للأكراد بمزيد من العنف والدماء

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مسؤول تركي يتوعد المعارضة المؤيدة للأكراد بمزيد من العنف والدماء مسؤول تركي يتوعد المعارضة المؤيدة للأكراد بمزيد من العنف والدماء

مصراوي Masrawy

04:32 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أنقرة- أ ش أ:

توعد رئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بالمزيد من من العنف، وذلك بعد دفاعهم عن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنا تركيا في شمال العراق.

وبحسب موقع "تركيا الآن" رد حزب الشعوب الديمقراطي على ألتون عبر صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وقال "لا أحد يستطيع تنقية الدم والدموع بالتطاول على حزبنا الذي حصل على أكثر من 6 ملايين صوت".

وفي ضوء ذلك، غرد ألتون عبر تويتر: "أمتنا ستحاسبكم على دماء شهدائنا، ومحاربة بؤرة الشر حزب العمال الكردستاني واجب أساسي"، مضيفًا، "لن ندعكم تقسموا البلاد، تهديداتكم تمنحنا القوة، حتى الموت".

وأضاف ألتون أن تركيا لن تقدم أي تنازلات تحت أي ظرف أو شرط كان في مكافحتها للإرهاب، وقال: "صداقة تركيا لين للنهاية، وعدواتها عنف. ليفكر جيدا من يرجحون الوقوف في وجه تركيا".

وأمس الاثنين، فتحت حكومة أردوغان تحقيقات بحق النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وهدى قايا، بسبب منشوراتهما التي وصفتها بـ "الاستفزازية" على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمثل دعاية للإرهاب.

كان نائب البرلمان التركي جرجرلي أوغلو دافع عن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنًا تركيًا في شمال العراق، وقال إن الحزب دائمًا ما يسعى لإحلال السلام ويرغب في العودة الآمنة إلى الأراضي التركية، وأن السلطات هي من شنت الحرب على عناصر الحزب، ما تسبب في استدعاء النائب التركي للتحقيق أمام مكتب المدعي العام في أنقرة.

من جانبه، زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عثور عناصر القوات المسلحة على جثث 13 تركياً، بينما اتهمت مصادر محلية التركية بتدبير الحادث والتضحية بمواطنيها لتحقيق أغراض سياسية ضد الأكراد في تركيا وخارجها.

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