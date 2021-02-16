ماليزيا تمدد "إغلاق كورونا".. وتعلن بدء التطعيم ضد كوفيد 19

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مصراوي Masrawy

بانكوك- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، الثلاثاء، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده سوف يبدأ في 26 فبراير.

وقال محيي الدين: "سوف اتلقى التطعيم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية".

وسوف يكون عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية أول من يتلقون التطعيم، وفقا لخطة الحكومة، ومن المقرر أن يأتي دور الفئات "الأكثر عرضة للخطر" في أبريل.

وقالت الحكومة إنه سيتم تمديد الإغلاق الثاني في مواجهة الوباء، في كوالالمبور، العاصمة وأكبر مدن البلاد، وفي المراكز الاقتصادية الرئيسية في جوهور المتاخمة لسنغافورة، وسيلانجور بالقرب من كوالالمبور، وبينانج مركز تصنيع الإلكترونيات في شمال البلاد.

وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب اليوم الثلاثاء: "لا تزال حالات العدوى مرتفعة مقارنة ببعض الدول".

وتطلب الإغلاق، أو "أمر التحكم في التنقل"، من الناس البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، من أجل العمل على سبيل المثال، أو لأغراض "أساسية" أخرى.

وتم فرض القيود في معظم أنحاء البلاد الشهر الماضي بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أواخر عام 2020، ومن المقرر أن تستمر القيود حتى 18 فبراير. وستعود مناطق أخرى من البلاد إلى قيود أقل صرامة بعد يوم الخميس.

وسجلت وزارة الصحة في ماليزيا ثمان حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 983 حالة. كما سجلت الوزارة 2720 حالة إصابة جديدة بالفيروس ، ليصل الإجمالي إلى 270 ألفا.

وتم تسجيل أكثر من 5700 حالة تعافي جديدة، ليبقى إجمالي 45 ألف حالة إصابة نشطة فقط في البلاد.

وتم إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد الشهر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى آب/أغسطس، ما دفع زعيم المعارضة أنور إبراهيم إلى الطعن القانوني بشأن إعلان تعليق البرلمان.