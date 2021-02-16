أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
"بايدن" يعلن تكساس منطقة "كارثة كبرى" والملايين يفقدون الخدمات الأساسية -
مساعدو بايدن يواصلون العمل لإعادة فتح المدارس في أبريل المقبل -
حزب إسكتلندي يطلق حملة دعمًا للاستقلال عن بريطانيا -
كانت في مهمة إنقاذ.. كشف ملابسات تحطم طائرة عسكرية بنيجيريا -
"صحة جدة": يحقُّ للمريض المطالبة بمترجم وسؤال الممارس "هل غسلتَ يديك"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لم نرسل مواصفة الامتحان.. وزير التعليم ينفي الصور المتداولة لنماذج امتحانات النقل

Print
لم نرسل مواصفة الامتحان.. وزير التعليم ينفي الصور المتداولة لنماذج امتحانات النقل لم نرسل مواصفة الامتحان.. وزير التعليم ينفي الصور المتداولة لنماذج امتحانات النقل

مصراوي Masrawy

04:36 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور لنموذج الامتحان الموحد لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وقال شوقي في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لم ترسل مواصفة الامتحان بعد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت آلية تقييم طلاب شهادات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي؛ حيث سيؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل مجمع في كل المواد في يوم واحد بالمدارس.

ويحضر الطلاب بالتناوب بين مختلف الصفوف الدراسية، بدءًا من 28 فبراير حتى 4 مارس، وذلك على النحو التالي:

الأحد 28 فبراير: امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

الإثنين 1 مارس: امتحانات الصف الخامس الابتدائي.

الثلاثاء 2 مارس: امتحانات الصف السادس الابتدائي.

الأربعاء 3 مارس: امتحانات أولى إعدادي.

الخميس 4 مارس: امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

وزيرة الصحة: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر قبل نهاية 2021

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

"الوزراء": تخصيص حساب لتلقي تبرعات مشروع تطوير القرى المصرية

شبكة عيون الإخبارية