"الراجحي": قرار "إيقاف التعاقدات" يوفر فرصًا وظيفية لأبناء وبنات الوطن

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جاء تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن عزم حكومة المملكة على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1/ 1/2024م) يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح "الراجحي" أن لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين، حيث يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي