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مصرع شخص خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية

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مصرع شخص خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية مصرع شخص خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية
الثلوج غطت الشواطئ في مشهد نادر

مصرع شخص خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية

أدت موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية، إلى مقتل شخص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين نسمة؛ حيث تساقطت الثلوج على الشاطئ بمشهد نادر الحدوث.

ووصلت الموجة شديدة البرودة التي تجتاح تكساس، إلى شمال المكسيك المجاورة؛ حيث قالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن 4.7 مليون مستخدم في وقت مبكر أمس الاثنين؛ وفق ما أورد موقع " اليوم".

وفي السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، حالة الطوارئ وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس؛ حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.

وكتب حاكم الولاية غريغ أبوت على "تويتر": "قدرة بعض الشركات المولدة للكهرباء تجمدت، وهي تعكف على استعادة توليد التيار"، مشيراً إلى أنه أمر بانتشار الحرس الوطني في أنحاء الولاية للمساعدة في استعادة الكهرباء.

وأعلن مطار جورج بوش الدولي في هيوستن أنه سيظل مغلقًا حتى ظهر اليوم الثلاثاء، فيما أوقف مطار هوبي بالمدينة عملياته حتى ظهر اليوم على الأقل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ولاية لويزيانا تسببت درجات الحرارة بالغة الانخفاض في انقطاع الكهرباء أيضاً، وفي إغلاق بعض الطرق، وقد فرضت بعض المقاطعات حظراً على التجول لإبعاد السكان عن الطرق.موجة برد ولاية تكساس الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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