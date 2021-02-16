"النخيل والتمور" يطلق دليلًا تطبيقيًّا شاملًا لخدمة ورعاية النخلة

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تعزيزًا للجهود الوطنية الساعية للمحافظة على الموروث الوطني

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور، اليوم، دليل رعاية النخلة، الذي يهدف إلى العناية بالنخلة من خلال إصدار دليل تطبيقي شامل لعمليات خدمة ورعاية النخلة خلال مراحل نموها الخضرية والثمرية.

ويتركّز هذا الدليل على المتطلبات البيئية للنخيل، وإكثار النخيل وإنشاء البستان، ومتطلبات الري والتسميد، والعمليات الزراعية لنخيل التمر، والآفات والأمراض، إضافة إلى التعبئة والتخزين وأبرز أصناف التمور المشهورة في المملكة؛ تعزيزًا للجهود الوطنية الساعية للمحافظة على الموروث الوطني للنخيل في المملكة.

وأقام المركز الوطني للنخيل والتمور، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بدليل رعاية النخلة، التي أقيمت افتراضيًّا بحضور أكثر من 100 متدرب ومتدربة في حصص تدريبية امتدّت إلى أربع ساعات وُضح فيها أهم النقاط المتركزة في هذا الدليل التطبيقي فيما يخص خدمة ورعاية النخلة في جميع مراحلها، وذلك بالمزامنة مع إطلاق الدليل.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد النويران إلى أهمية إطلاق هذه النسخة من الدليل؛ فهي تأتي نتاج تعاون وجهود كبيرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، وعدد من الجهات الاستشارية وذات العلاقة امتدت لفترة طويلة بداية من تحليل الوضع الراهن ودراسة جميع ما يتعلق بالنخلة في الحقل والمصنع.المركز الوطني للنخيل والتمور