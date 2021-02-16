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متحدث "الصحة": التراخي بالإجراءات وراء ارتفاع الإصابات بكورونا

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متحدث "الصحة": التراخي بالإجراءات وراء ارتفاع الإصابات بكورونا متحدث "الصحة": التراخي بالإجراءات وراء ارتفاع الإصابات بكورونا
نفى أن تكون زيادة المعدل مؤخراً مرتبطة بـ"تحورات الفيروس"

متحدث

رفض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ربط ‏ ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب تحور الفيروس، مؤكداً أن السبب هو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالسلوكيات الصحية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات اليوم: غير صحيح أن ما تم رصده من ارتفاع في الحالات والمنحنيات في المملكة هو ناتج عن تحورات الفيروس، لكن السبب هو السلوكيات المجتمعية من قبل بعض الأفراد الذين مارسوا التراخي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية أو حضور مناسبات اجتماعية لا تطبق فيها السلوكيات الصحية أو الممارسات التي لا يكون فيها تقيد في بعض الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي والاسواق، فهذه الأشياء هي التي كان لها الآثار السلبية للأسف.

وأضاف "العبدالعالي": الرصد مستمر لتحورات الفيروس، وهناك بوادر لانخفاض تسارع منحنى الإصابات.

وأردف: نعوّل على أن استمرارية التزامنا بالإجراءات الاحترازية، حيث تعطينا تحكماً أكثر، ونذكّر الجميع بأنه مع وصولنا للقاحات والتزامنا بالسلوكيات الصحية وتحقق مناعة ‏الفرد ومناعة المجتمع؛ سنصل إلى بر الأمان حتى انتهاء هذه الجائحة بسلام. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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