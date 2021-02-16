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إدانة إماراتية لهجوم أربيل: "عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية"

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إدانة إماراتية لهجوم أربيل: "عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية" إدانة إماراتية لهجوم أربيل: "عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية"

مصراوي Masrawy

03:55 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

أبوظبي- (د ب أ):

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل و ضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل و إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش أعلن مقتل مقاول مدني من غير الجنسية الأمريكية، وجرح ثمانية مدنيين، وجندي أمريكي في القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

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