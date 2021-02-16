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شكري: الأمم المتحدة شريك أساسي للتنمية في

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شكري: الأمم المتحدة شريك أساسي للتنمية في مصر شكري: الأمم المتحدة شريك أساسي للتنمية في

مصراوي Masrawy

03:53 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

القاهرة- أ ش أ:

أكد سامح شكري وزير الخارجية على جهود الأمم المتحدة كشريك أساسي للتنمية في والمشروعات التنموية القائمة بين الطرفين، والتي تسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، للمنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة "إلينا بانوفا".

وأشار إلى الدور النشط الذي قامت به مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء، لإطلاق مبادرات تهدف لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع التركيز على الاحتياجات التنموية لشعوب الدول النامية والأكثر احتياجاً.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري رحب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تطلع الجانب المصري للتنسيق والتعاون معها.

وثمن شكري جهود الأمم المتحدة كشريك أساسي للتنمية في مصر والمشروعات التنموية القائمة بين الطرفين، والتي تسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت المنسق المقيم عن سعادتها باستلام مهام منصبها الجديد، وتطلعها لتكثيف التعاون مع كافة وزارات وأجهزة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدة بعدد من المبادرات المصرية التنموية التي قامت بتطبيقها مؤخراً، وبتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا على المستوى الوطني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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