"الصحة الروسية" تكشف عن الدول التي وافقت على استخدام "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.. تعرّف عليها

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كشف مسؤول في وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الدول التي منحت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقالت إنه تم تسجيله في 27 دولة حتى الآن، طبقاً لـوكالة "نوفوستي".

جاء ذلك في تصريح أدلى به فيليب رومانوف، رئيس قسم تنظيم تداول الأدوية بوزارة الصحة، خلال مؤتمر مؤتمر حول التعاون الاستراتيجي مع روسيا، ردًا على سؤال عن الاستثمارات في البلاد فيما يتعلق بتطوير "سبوتنيك V".

وتم تسجيل "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، حتى الآن في كل من روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا والجمهورية الصربية (التابعة للبوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار وباكستان ومنغوليا والبحرين، والجبل الأسود، ودولة سانت فينسنت والغرينادين وكازاخستان.لقاح سبوتنيك V الروسي فيروس كورونا الجديد